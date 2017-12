Transgênico: Lula decide sobre MP na próxima semana, diz Aldo Brasília, 24 - O ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, informou há pouco, em entrevista no Palácio do Planalto, que o presidente Luiz Inácio Lula da silva terá uma reunião, na terça ou na quarta-feira, para avaliar a proposta da lei de Biossegurança que está em tramitação no Senado. Participarão da reunião Aldo e o líder do governo no Senado, Aloísio Mercadante. "O presidente não descarta a edição de uma medida provisória mas a preferência dele e do governo é pela aprovação da proposta no Senado", disse. A uma pergunta sobre a ausência à reunião da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Agricultura, Roberto Rodrigues, que duelam dentro do governo nesta questão, Aldo respondeu que o assunto não está no âmbito do Executivo. "A matéria está de plena posse do Legislativo que pode resolver ou mudar a legislação". O ministro observou que outros ministros da área de Biossegurança, como o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, e da Saúde, Humberto Costa, também não foram convocados para o encontro. Rebelo disse que a decisão do presidente em esperar até a semana que vem, para resolver o assunto, foi tomada hoje numa reunião com ele, Aldo, no Planalto. O ministro informou ainda que o governo não fechou questão se a possível MP incluirá a questão da pesquisa com células-tronco ou se limitará à liberação do plantio da soja transgênica.