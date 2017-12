Transgênicos: cancelada reunião na Câmara para discutir MP Brasília, 13 - Foi cancelada reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados, marcada para hoje, na qual seria discutida a inclusão de partes do Projeto de Lei de Biossegurança em medidas provisórias que tramitam na casa. A inclusão permitiria o plantio de soja transgênica na safra 2004/05. De acordo com o presidente da comissão, Leonardo Vilela (PP-GO), a falta de quorum impede a discussão. Os ruralistas só devem se reunir para discutir o assunto na quarta-feira da próxima semana, dia 20. Vilela lembrou que o plantio já começou em algumas regiões e que a saída para evitar que o impasse "se arraste ainda mais" é que o governo aceite editar uma nova medida provisória regulamentando o cultivo de sementes geneticamente modificadas nesta safra. O parlamentar reafirmou que os deputados estão dispostos a fazer a inclusão mas o baixo quorum impede qualquer negociação no Congresso Nacional. Ele voltou a criticar o governo e pediu um posicionamento do Executivo sobre a transgenia. "O governo tem opinião dúbia, o que dificulta as ações no Congresso", disse.