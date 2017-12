Transgênicos: CTNBio deve realizar reunião mensal Transgênicos: CTNBio deve realizar reunião mensal A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) deverá se reunir nesta quarta-feira (19) e amanhã (20). Na reunião do mês passado, a comissão aprovou três processos de liberação planejada de organismos geneticamente modificados (OGMs) no País. Outros 12 processos ainda dependem de informações adicionais das empresas para sua posterior liberação. O colegiado também avançou na revisão das regras de classificação de risco para OGMs. Os organismos que até agora eram classificados em dois grupos passarão a ser separados em quatro, com variados graus de exigências em biossegurança. O modelo substituirá cinco normas hoje baseadas em critérios adotados para o tratamento dispensado a agentes infecciosos.