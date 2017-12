Transgênicos: Embrapa colhe batatas resistentes ao mosaico Brasília, 8 - Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) colheram, na semana passada, as primeiras lavouras de batata transgênica resistente ao vírus Y - conhecido popularmente como mosaico da batata - cultivadas no País. O plantio foi feito em maio, na unidade de hortaliças da Embrapa localizada em Brasília. No total, uma área de 122 metros quadrados foi destinada ao experimento de campo, autorizado pelo Ibama. Foram plantadas 100 plantas de batata transgênica, outras 100 plantas de uma segunda linhagem geneticamente modificada e 100 plantas de sementes tradicionais, contou o coordenador do projeto que avalia a batata transgênica, André Dulsi. O pesquisador afirmou que só será possível avaliar se os tubérculos geneticamente modificados são resistentes ao mosaico depois de passado o período de dormência, ou seja, depois que os brotos das batatas começarem a se desenvolver. "Só daqui a dois ou três meses saberemos se a batata transgênica foi infectada ou não pelo vírus Y. Esperamos que as análises mostrem que houve resistência", comentou. Ele evitou criar expectativas em relação à variedade geneticamente modificada, mas disse que uma primeira análise, ainda no campo, mostrou que as lavouras convencionais foram contaminadas pelo vírus Y. "Ou seja, houve a doença (a ocorrência do vírus) no campo. Numa análise visual, as variedades transgênicas ficaram imunes", completou Dulsi, lembrando que a análise é preliminar. A expectativa da Embrapa é que se os testes de campo derem certo a variedade deve ser oferecida aos produtores em até três anos. O mosaico da batata é um dos principais problemas à produção nacional. "As perdas dependem do grau de infestação das lavouras. Numa lavoura 100% infectada a produção pode ter quebra de até 80%", afirmou. Ele explicou que como os tubérculos de um ano são plantados no ano seguinte o vírus se propaga, o que acaba reduzindo a produção de forma escalonada. O vírus provoca redução das folhas e do tamanho das batatas e pode ser facilmente identificado pois os tubérculos apresentam coloração diferenciada entre o verde claro e o verde escuro. Além da batata, a Embrapa tem autorização para testes de campo com feijão e mamão transgênico.