Transgênicos: Farsul quer nova MP autorizando plantio de soja OGM Brasília, 14 - O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Carlos Sperotto, disse hoje, ao chegar ao Palácio do Planalto para um encontro com o ministro da Coordenação Política, Aldo Rebelo, que vai propor ao governo a edição de uma medida provisória para permitir no Rio Grande do Sul o plantio de soja transgênica também na safra 2004/05, a exemplo do que ocorreu no ano passado. Ao jornal O Estado de S.Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não editará uma nova MP para autorizar o plantio. "Esperamos que o presidente tenha coragem para entender a situação", disse Sperotto. "Se o presidente olhar as situações, verá que, neste caso, se justifica (a MP)." O presidente da Farsul ressaltou que, até o fim deste mês, os produtores precisam iniciar o plantio da safra.