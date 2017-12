Transgênicos: Lula não quer nova MP, diz Rodrigues São Paulo, 1 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse há pouco que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou, em conversa, que não quer a edição de uma nova MP sobre os transgênicos. Segundo o ministro, o projeto de biossegurança deve ser votada pelo Senado, no esforço concentrado marcado para a próxima semana, seguindo depois para a Câmara dos Deputados. Rodrigues informou também que o senador Ney Suassuna (PMDB-PB) reuniu-se ontem com a equipe técnica do Senado para discutir projetos do senador Osmar Dias (PDT-PR) sobre o mesmo tema. "Me consta que deve ser votado na semana que vem", disse o ministro, antes de participar de seminário "II SP Export Ação", promovido pelo governo do Estado de São Paulo. Indagado sobre a possível redução da área plantada para a safra 2004-2005, em função da alta dos custos, Rodrigues disse que não acredita em queda da área, mas acha que é provável uma redução do padrão tecnológico. "Isso significa redução da produtividade, dependendo das condições climáticas", afirmou, explicando que o uso mais intenso da tecnologia compensa condições mais desfavoráveis. O ministro disse ainda que as vendas de fertilizantes neste ano são semelhantes às de 2003. De acordo com ele, a estimativa de área plantada para a próxima safra é de um crescimento de, pelo menos, 1 milhão de hectares, podendo chegar até 2,5 milhões de hectares. Sobre o impacto do aumento do custo do frete para o setor, Rodrigues estima uma redução da renda do produtor, sem prejuízo do processo exportador. "É sempre do couro que sai a correia", afirmou. Rodrigues participa, no Centro de Exportações Imigrantes, do seminário SP Exportação, promovido pelo governo paulista. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, deve encerrar o evento.