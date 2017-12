Transgênicos: Pimenta (PT-RS) será o relator da MP 223 na Câmara Brasília, 17 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) será o relator da Medida Provisória 223, de 14 de outubro, que autorizou o cultivo de sementes de soja geneticamente modificada na safra 2004/05. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, o deputado foi designado para relator pelo presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha (PT-SP). Pimenta adiantou que pretende ouvir e acolher sugestões para a aprimorar o texto elaborado pelo Executivo. Foram apresentadas 290 emendas à MP 223, que passa a trancar a pauta da Câmara dos Deputados a partir do dia 29 de novembro. "Estamos diante de um momento decisivo. Trabalhamos em duas frentes: aprovar o relatório do Senado sobre a Lei de Biossegurança e construir substitutivo com as entidades e produtores. Dessa maneira, poderemos resolver em definitivo a instabilidade que ainda preocupa os agricultores, em especial os do Rio Grande do Sul", comentou. Pimenta foi relator de outra medida provisória, de número 131, que regulamentou o cultivo de soja transgênica na safra anterior, 2003/04. A MP 131 foi convertida na Lei 10.814/03.