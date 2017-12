Transgênicos: Rodrigues diz que governo confia na aprovação da lei Esteio, 3 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse hoje que o governo está confiante na aprovação do projeto de lei de biossegurança no Congresso em setembro. Depois de ser votado no Senado, Rodrigues afirmou que o projeto pode passar pela Câmara - para onde precisa voltar após ser modificado pelos senadores - por meio de acordo de líderes e de uma definição do governo ainda em setembro. Questionado sobre a pressão dos produtores para que o governo volte a autorizar o plantio de soja transgênica por meio de Medida Provisória, Rodrigues reiterou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quer e não pretende repetir esta prática, pois considera cumprido o seu papel, ao enviar o projeto ao Congresso em outubro do ano passado. Rodrigues irá participar, daqui a pouco, da abertura oficial da 27a Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários, em Esteio (RS).