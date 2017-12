Transgênicos: Rodrigues espera que MP saia hoje Brasília, 8 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, reiterou há pouco esperar que seja resolvida hoje, ou o mais tardar após este fim de semana, a questão da autorização de plantio da soja transgênica, mediante a edição de uma medida provisória. A declaração foi feita Rodrigues durante o lançamento da campanha educativa "a Natureza Precisa de Você", realizada no Ministério, com a participação do presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos (Inpev), João César Rando. Ontem, Rodrigues já disse que a edição da MP era "uma questão de horas". A campanha lançada hoje, no Ministério, consistirá na veiculação de anúncios em emissoras de TV, jornais e revistas para conscientizar os agricultores sobre aos procedimentos corretos de lavagem e devolução das embalagens de defensivos agrícolas.