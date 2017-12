Transgênicos: UE analisa importação de canola da Monsanto São Paulo, 6 - Os 25 países que compõem a União Européia (UE) começarão a analisar, na quarta-feira, se aprovam a importação de um tipo canola geneticamente modificada, desenvolvida pela norte-americana Monsanto, para uso na indústria de ração. A questão será discutida na reunião semanal do Conselho de Ministros, segundo Fabbio Fabbi, um dos porta-vozes da UE. Os governantes europeus continuam divididos quanto à aprovação de novos organismos geneticamente modificados (OGM) no bloco. Alguns acreditam que os transgênicos são fonte barata e sustentável de alimentos, outros expressam preocupações com o que eles chamam de "Frankenstein food". No caso em questão, a Monsanto quer comercializar a canola GT73 para a indústria de ração animal. A oleaginosa foi modificada para resistir a um herbicida fabricado pela própria companhia. Embora os pedidos de importação sejam menos sensíveis ao crivo dos ministros que aqueles para o cultivo em solo europeu, a canola GT73 tem atraído mais atenção por conta da comunidade científica local. Em junho os especialistas em meio ambiente da UE chegaram a um impasse. O órgão de segurança alimentar da UE deu sinal verde para a importação, mas o Comitê Consultivo de Liberação para o Meio Ambiente, do Reino Unido, expressou algumas preocupações quanto à segurança do produto. Num esforço para destravar o processo, a Comissão Européia apresentará a questão ao Conselho de Ministros, que terá três meses para chegar a uma decisão. As informações são da Dow Jones.