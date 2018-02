Transocean anuncia compra de GlobalSantaFe por US$17 bi A Transocean, maior empresa de perfuração oceânica do mundo, anunciou na segunda-feira a compra da GlobalSantaFe por cerca de 17 bilhões de dólares, acrescentando a seus ativos de grande profundidade uma frota de plataformas de perfuração de águas rasas. A união das duas maiores companhias de perfuração do mundo acontece em meio a especulações de que as empresas do setor buscam ganhar participação de mercado e ganhar escala no setor de energia, que vê custos cada vez maiores, principalmente em desenvolvimento de campos marítimos. Mas essa consolidação tem sido prejudicada por preços de ações historicamente elevados, o que tem feito aquisições no setor muito caras. Para contornar essas valorizações, as companhias concordaram em um acordo de ações. A companhia combinada usará os primeiros dois anos de fluxo de caixa livre para reduzir dívida. A nova empresa, que se chamará Transocean Inc., terá uma frota combinada de 146 plataformas. As 82 plataformas da Transocean são direcionadas principalmente para os mais profundos projetos de exploração de petróleo e gás, que viram suas taxas diárias saltarem para mais de 500 mil dólares por dia nos últimos anos. (Por Caroline Humer e Matt Daily)