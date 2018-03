Trecho de ferrovia submerso da ALL em SP é liberado

O trecho, entre as cidades paulistas de Americana e Sumaré, faz parte do corredor que liga o porto de Santos a Mato Grosso, por onde passa mais de 45 por cento do volume transportado pela companhia no Brasil.

"Fizemos obras para melhorar o trecho, e o efeito em termos de custo para a empresa foi mínimo", afirmou um representante da empresa.

Quando fez o anúncio sobre o excesso de chuvas que paralisou o fluxo de carga pela via férrea da empresa, em 10 de dezembro, a empresa estimava que a normalização das atividades poderia levar até 10 dias.

(Por Alberto Alerigi Jr.)