Trigo: África do Sul estima queda da safra 2004/05 para 1,75 Mi/t São Paulo, 20 - O Comitê Nacional de Estimativa de Safra da África do Sul cortou sua estimativa para a safra 2004/05 de trigo para 1,75 milhão de t, ante 1,86 milhão de t projetada anteriormente. A safra atual 2003/04, que foi atingida por um período de seca, está estimada em 1,54 milhões de t. O comitê informou que o corte se deve às condições climáticas, com seca nas principais áreas produtoras nas províncias de Western Cape e Free State. Esta é quinta estimativa para grãos de inverno. A estimativa para a produção de cevada ficou estável em 198.595 t, mas a de canola recuou de 34.250 t para 28.750 t. O comitê anunciou que divulgará sua primeira estimativa da safra de verão para 2004/05 no dia 20 de janeiro. As informações são da Dow Jones.