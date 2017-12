Trigo: Austrália prevê queda da safra e aumento de preço em 04/05 São Paulo, 13 - A produção de trigo da Austrália no ano safra a ser encerrado em 31 de março de 2005 deverá cair 19%, para 20,15 milhões de t, refletindo o impacto do clima seco em partes das principais áreas produtoras. A estimativa foi feita pela agência de previsões e análise do governo da Austrália, o Australian Bureau of Agricultural & Resource Economics (Abare, na sigla em inglês). Em seu relatório trimestral, a Abare projetou as exportações de trigo no ano fiscal a ser encerrado em 30 de junho de 2005 em 17,80 milhões de t, com receita de 3,87 bilhões de dólares australianos, contra exportações de 15,19 milhões de t no ano anterior e receita de 3,48 bilhões de dólares australianos. A Austrália é o maior exportador mundial de trigo. De acordo com a Abare, o preço indicador de trigo vermelho de inverno dos EUA base FOB no Golfo do México deve ficar em média em US$ 150/t neste ano fiscal, ou 6,3% menos que os US$ 160/t no último ano fiscal, por causa do impacto da projeção de uma grande safra mundial. A Abare estima para este ano uma produção mundial de 617 milhões de t, estoques finais de 138 milhões de t e comércio global de 101 milhões de t. Para o último ano fiscal, a projeção é de 554 milhões de t, estoques de 126 milhões de t e comércio de 102 milhões de t. As informações são da Dow Jones.