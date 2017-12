Trigo: Banco do Brasil financia R$ 20 milhões em EGF no RS Porto Alegre, 29 - O Banco do Brasil informou hoje que já foram contratados R$ 20,1 milhões dos recursos disponíveis para Empréstimos do Governo Federal (EGFs) ao setor trigo no Estado, que somam R$ 40 milhões. O dinheiro foi financiado a produtores, cooperativas e fabricantes de sementes. Para o financiamento da produção de trigo, o BB informou que foram liberados R$ 252,7 milhões. O BB estima que os recursos para a lavoura - considerando o custeio e mecanismos de apoio - cheguem a R$ 300 milhões até o final do ano. O EGF trigo é uma linha de crédito que dá até 180 dias de prazo para o pagamento e tem juros entre 8,75% e 14% ao ano. O limite financiável, para o produtor rural, é de R$ 200 mil. Indústrias e cooperativas podem tomar 100% da capacidade de industrialização e as sementeiras, 80% da capacidade de transformação.