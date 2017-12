Trigo: Bolsa de Buenos Aires aumenta estimativa da safra argentina São Paulo, 28 - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires aumentou sua estimativa para a produção de trigo na Argentina durante a safra 2004/05, de 16,123 milhões para 16,35 milhões de toneladas. É o quinto aumento de projeção feito pela bolsa nas últimas semanas. A produtividade tem superado as expectativas conforme prossegue a colheita no país. A bolsa aumentou a estimativa de produção por hectare de 2,69 toneladas para 2,73 t, volume 11,2% maior que o da safra passada. Até sábado os produtores colheram 52,9% da safra 2004/05, ante 62% na mesma época do ano passado. A colheita está atrasada por conta da falta de diesel para operar as máquinas de colheita e para transportar o cereal. A bolsa considera que a escassez de combustível pode reduzir os elevados níveis de produtividade desta safra por conta do atraso na colheita. Em muitas áreas, a coleta tem que ser acelerada, do contrário as lavouras podem sofrer "danos irreversíveis", de acordo com a entidade. Quanto à soja, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estima que os produtores da Argentina plantaram até ontem 90% das lavouras da safra 2004/05. A instituição disse em relatório que as condições gerais das lavouras são muito boas, sem relatos importantes sobre problemas com pragas e doenças. A área plantada deve crescer 200 mil hectares para 14,7 milhões de hectares nesta safra e a produção, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), deve chegar a 39 milhões de t, 6,8 milhões mais que na safra passada. A bolsa também informou que o plantio de milho alcançou 96,5% até ontem. A safra se desenvolve bem e deve ter boa produtividade. A área plantada deve ser de 2,5 milhões de hectares, ante 2,28 milhões de ha da safra passada. A produção de milho foi prevista pela bolsa em 16,4 milhões de t, ante 13,1 milhões de t em 2003/04. Já o plantio de girassol terminou e 1,92 milhão de hectares foram cultivados, 120 mil ha mais que em 2003/04. A produção deve chegar a 3,4 milhões de toneladas, segundo o USDA, 160 mil t mais que em 2003/04. As informações são da Dow Jones.