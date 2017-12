Trigo: companhia australiana reduz estimativa de produção São Paulo, 24 - A exportadora AWB, uma das principias companhias de grãos da Austrália, reduziu suas estimativas para a produção da safra de trigo do país, por causa do clima adverso nas regiões produtoras. A exportadora cortou sua projeção para 20 a 22 milhões, contra os 21 a 24 milhões previstos inicialmente. No ano safra encerrado em março de 2004, a produção do país foi recorde: atingiu 25 milhões de t. Caso a projeção a AWB se confirme, o volume de trigo disponível para a exportação ficaria entre 14 a 16 milhões, depois de atendida a demanda interna de cerca de 6 milhões de t. No ano fiscal encerrado em 30 de setembro, a AWB exportou 19,1 milhões de t. A colheita da safra de inverno, incluindo o trigo, se encerra até o dia 25 de dezembro.