Trigo: deputado diz que Ministério negocia recursos com a Fazenda Porto Alegre, 10 - O relator da subcomissão do Trigo na Assembléia Legislativa gaúcha, deputado Heitor Schuch (PSB), disse ter recebido do Ministério da Agricultura a garantia de que a pasta negocia com a Fazenda recursos para apoiar a comercialização do cereal. A intenção é anunciar as medidas na próxima semana, informou o deputado, que espera a liberação de recursos para Aquisições do Governo Federal (AGFs) de 200 mil toneladas, principalmente da agricultura familiar. Além disso, o deputado acredita que as medidas irão contemplar contratos de opção para 800 mil toneladas e Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) para outras 500 mil toneladas. O objetivo das medidas é garantir a sustentação do preço do trigo, que está cotado abaixo do mínimo de garantia (R$ 24,00 a saca).