Trigo: Embrapa prevê produção de 3 milhões de toneladas no Paraná Porto Alegre, 21 - Apesar da preocupação inicial com o brusone, doença provocada por um fungo, a safra de trigo no Paraná mostra bons resultados, avaliou a Embrapa Trigo, em relatório divulgado hoje. A colheita está em quase 30% da área semeada no Estado (1,326 milhão de hectares). A Embrapa Trigo espera uma produção de 3 milhões de toneladas no Paraná. O pesquisador da entidade Pedro Scheeren disse que, apesar de não atingir os mesmos índices do ano passado, quando a produtividade média chegou a 2,6 mil quilos por hectare, a safra de 2004 apresenta rendimento satisfatório, em torno de 2 mil Kg/ha. Scheeren disse que as primeiras lavouras colhidas no norte do Paraná tiveram forte incidência de brusone, resultado da umidade e do calor na fase de espigamento do trigo. "A perda para a região foi grande, com lavouras que produziram menos de 500 kg/ha", lembrou Scheeren. O pesquisador observou, contudo, que o rendimento na região afetada não chega a ser significativo para a produção estadual. A expectativa dos analistas é de que 80% das lavouras de trigo no Paraná apresentem rendimento médio de 2.000 kg/ha, citou o pesquisador. Conforme Scheeren, independente das cultivares escolhidas, os melhores resultados estão sendo obtidos com as lavouras plantadas na época recomendada. A colheita de trigo no Paraná se estende até o inicio de dezembro, coincidindo com a safra do Rio Grande do Sul.