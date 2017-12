Trigo: Furlan abrirá seminário internacional em São Paulo Brasília, 4 - O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, será o palestrante da abertura do 11º Seminário internacional Trigo-Brasil, a partir das 19 horas do próximo domingo (7), em São Paulo. O convite ao ministro foi formalizado hoje pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), Francisco Samuel Hosken. Em encontro com o ministro nesta manhã, em Brasília, Hosken também pediu que o cereal tenha o mesmo tratamento tributário do arroz, feijão e da farinha mandioca. Depois da reforma tributária, esses três produtos tiveram suas alíquotas zeradas para o PIS/Cofins. "Nada mais justo que o trigo, que também compõe a cesta básica, tenha o mesmo tratamento tributário", afirmou Hosken. Ele acrescentou que hoje a cadeia produtiva do trigo paga "tarifa cheia" para esses dois tributos, totalizando 9,25%. No encontro com Furlan, os representantes da Abitrigo se comprometeram a repassar a tarifa zerada para os produtos finais derivados do trigo. O ministro, informou o presidente da Abitrigo, disse que vai articular junto à área econômica do governo para que seja adotada a isenção. Uma possibilidade, comentou Hosken, é apresentar uma emenda à Medida Provisória 202, que trata do assunto e que tramita no Congresso Nacional.