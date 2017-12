Trigo: IGC aumenta estimativa da produção mundial na safra 2004/05 São Paulo, 30 - O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou em um milhão de toneladas, para 615 milhões de t, sua estimativa para a produção mundial de trigo na safra 2004/05. Se realizada será a maior safra da história. De acordo com o IGC, a revisão deve-se aos bons resultados da colheita na Europa, onde a produtividade tem superado "todas as expectativas". Mas as estimativas para dois grandes produtores, Austrália e Canadá, foram reduzidas por conta de problemas climáticos. No Canadá, boa parte da safra pode ter sua qualidade rebaixada para ração devido ao tempo frio e úmido. Grandes quantidades de trigo de baixa qualidade devem ser colhidas nesta safra, aumentando a competição com o milho pelo setor de ração. Quanto aos grãos forrageiros, o IGC manteve sua estimativa de 963 milhões de toneladas, também um recorde na produção mundial. As informações são da Dow Jones.