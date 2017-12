Trigo: IGC aumenta estimativa da produção mundial na safra 2004/05 São Paulo, 28 - O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou em dois milhões de toneladas, para 617 milhões de t, sua estimativa para a produção mundial de trigo na safra 2004/05. A revisão foi feita por causa do bom desempenho das colheitas dos EUA e da Europa. Apesar do aumento na projeção, o atraso na colheita, por conta de problemas climáticos, vai afetar a qualidade do grão em diversos países, caso do trigo de inverno do Canadá, e provocará queda de produtividade no hemisfério sul, como projetado para a Austrália. Não houve alteração para o consumo global, estimado em 606 milhões de t, já que as fábricas de ração poderão usar o farelo de milho e soja. O IGC também aumentou em 23 milhões de t a estimativa para a produção mundial de milho, para 686 milhões de t, por causa da projeção de uma safra acima do esperado nos EUA e na União Européia (UE), Romênia, China e Comunidade dos Países Independentes. O consumo deve aumentar por conta da queda nos preços da commodity. O consumo de cevada deve aumentar por causa do aumento do uso para ração, especialmente diante da grande oferta e os preços mais competitivos em relação ao milho. As exportações da UE de cevada foram estimadas em 2,5 milhões de t. As informações são da Dow Jones.