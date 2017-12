Trigo: importação em setembro cai 35,9% em relação a set/03 São Paulo, 25 - As importações de trigo em grão no mês de setembro totalizaram 397.168 toneladas, segundo informou hoje a Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo). O volume é 0,32% maior que o adquirido pela indústria em agosto, de 395.892 t, e 35,9% menor que o importado no mesmo mês do ano passado, que foi de 619.838 toneladas. No acumulado do ano, até setembro, os desembarques de trigo importado estão 30,3% menores que no mesmo período do ano passado. Nos nove meses os desembarques de trigo somaram 3.694.163 toneladas, ante 5.300.593 t no mesmo período de 2003. Em setembro, o Brasil importou 377.851 toneladas de trigo em grão da Argentina, 11.616 t do Paraguai, 7.700 t dos Estados Unidos e uma tonelada de outros países. Segundo a Abitrigo, o preço médio do trigo desembarcado em setembro foi de US$ 135,13 a tonelada, ante US$ 146,53/t em agosto e US$ 153,12 em setembro de 2003. No acumulado do ano, as importações de trigo somam US$ 583,639 milhões. Nos 12 meses de 2003, os gastos com importação de trigo foram de US$ 1,009 bilhão.