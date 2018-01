Trigo: Micheletto vai pedir audiência na Comissão de Agricultura Trigo: Micheletto vai pedir audiência na Comissão de Agricultura A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira e entre os temas a ser discutidos está a proposta do deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS) para criação da subcomissão especial sobre o endividamento agrícola". O deputado Afonso Hamm (PP-RS) propõe a criação da subcomissão especial da fruticultura nacional com o objetivo de propor o "plano nacional de desenvolvimento da fruticultura do Brasil"". Odacir Zonta (PP/SC) "propõe a criação da Subcomissão Permanente da Sivilcutura e Biocombustível" Já o deputado Moacir Micheletto (PP/PR) "solicita que sejam convidados os representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, representante da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), representante da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), representante da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), para participar de reunião de audiência pública, com o objetivo de discutir os problemas da produção e da comercialização nacional do trigo e os prejuízos que a importação da farinha subsidiada pela Argentina estão causando no nível interno de renda e emprego na área agrícola e industrial, bem como propor uma política de recuperação de plantio para as culturas de inverno no Brasil.