Trigo: ONIC aumenta estimativa para a produção francesa em 2004/05 São Paulo, 10 - A bolsa de grãos estatal francesa (ONIC) aumentou sua estimativa para a produção de soft wheat (trigo mole) na safra 2004/05 para 37,471 milhões de t, contra as 37,440 milhões de t de outubro. Com a segunda revisão para cima, a ONIC indica a produção da segunda maior safra da França. As exportações para países da União Européia (UE) em 2004/05 deverão chegar a 7,740 milhões de t, acima das 7,560 milhões de t previstas no mês anterior. Para países fora da Europa, a estimativa ficou estável em 8 milhões de t.Com a projeção de aumento das exportações, a ONIC conseqüentemente reduziu a previsão para os estoques finais de 4,231 milhões de t para 4,157 milhões de t. A produção de milho para a safra 2004/05 também deve subir de acordo com a estimativa da ONIC de 15,001 milhões de t para 15,489 milhões de t. No caso da cevada, deve subir para 11,198 milhões de t, contra 11,177 milhões de t da previsão de outubro. As informações são da Dow Jones.