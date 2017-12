Trigo: para Onic, UE deve usar subsídios para estimular exportação São Paulo, 8 - A bolsa estatal de grãos da França (Onic, na sigla em francês) disse hoje que a Comissão Européia, braço executivo da União Européia (UE), precisa agir imediatamente para impulsionar as exportações de trigo em face da valorização do euro. "É absolutamente necessário que a comissão realize as restituições subsídio para as exportações de trigo. Essa é a filosofia correta, mas a UE não agiu. Agora precisa porque é necessário e urgente", disse o presidente da Onic, Christian Lapointe. O diretor geral da Onic, Daniel Perrin, disse que está ocorrendo "um completo colapso" no ritmo com que a UE emite a licenças para exportação subsidiada. Segundo ele, o trigo argentino é oferecido a US$ 30/t preço FOB menos que o produto francês. "Nós perdemos competitividade em relação à Argentina", completa. Perrin disse que as reservas da UE são elevadas, especialmente na Hungria, onde a produção ultrapassa a capacidade de estocagem do país. A Onic afirma que as reservas também são elevadas também na Alemanha e na República Tcheca. Se mais subsídios não forem concedidos aos exportadores para estimular as exportações da UE, "haverá uma avalanche de trigo e talvez milho nos estoques do bloco", disse Perrin. Segundo ele, a UE precisa agir rapidamente e preferencialmente ainda nesta semana por causa da proximidade do Natal. A França é o maior produtor de trigo e milho do bloco europeu. As informações são da Dow Jones.