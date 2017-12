Trigo: produção na Austrália deve chegar a 24 milhões de t São Paulo, 17 - A exportadora australiana AWB Ltd. manteve sua estimativa para a produção da nova safra entre 21 e 24 milhões de toneladas, apesar das fortes chuvas que ocorreram no país em novembro, informou hoje o porta-voz da empresa Ryan McKinlay. A chuva atrasou a colheita nas lavouras ao norte, mas beneficiaram o plantio final dos campos no sul, afirmou Mackinlay. Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) cortou sua estimativa para a safra de trigo da Austrália de 23,5 milhões de t em outubro para 22,5 milhões de t. Na safra encerrada em 31 de março, a produção australiana totalizou 24,9 milhões de t. O país é o maior exportador mundial. Do total produzido, 6 milhões são destinados ao mercado interno. Para McKinlay, cerca de 15% a 20% do trigo colhido no país deve ser de qualidade "muito boa": com bom peso, baixa proporção de pequenos grãos e elevado nível de proteína. A colheita teve início em outubro no norte e termina no início de janeiro nas áreas produtoras ao sul. As informações são da Dow Jones.