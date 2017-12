Trigo: produtores argentinos terminam plantio da safra 2004/05 São Paulo, 13 - Os produtores da Argentina encerraram o plantio da safra de trigo 2004/05, informou hoje a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. De acordo com a bolsa, a área plantada ficou em 6,09 milhões de hectares, ante os 5,92 milhões de hectares no ano safra anterior. O plantio extra ocorreu em partes da província de Buenos Aires. A Argentina produziu 14 milhões de t de trigo em 2003/04, de acordo com dados da bolsa. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) estima a produção da safra 2004/05 em 14,5 milhões de t. A safra argentina vai de maio a agosto e a colheita de vai de outubro a janeiro. As informações são da Dow Jones.