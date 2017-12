Trigo: RS paga ágio de 1.272% sobre prêmio em leilão de opção São Paulo, 18 - O governo ofertou hoje em leilão os últimos 185 contratos de opção de venda de trigo da safra 2004. Os contratos, de 27 toneladas cada, num total de 4.995 toneladas, foram ofertados no Rio Grande do Sul, onde o comprador pagou ágio de 1.272% pela opção de entregar o produto ao governo na data de exercício, 31 de março de 2005, pelo preço mínimo de garantia, de R$ 440/tonelada. O prêmio de abertura, de R$ 59,40 por contrato ou R$ 2,20 por tonelada, atingiu, no fechamento do leilão, R$ 815,00 por contrato ou R$ 30,18/t. No leilão de hoje o governo arrecadou R$ 150.775,00. Com este leilão, o governo retira do mercado, via leilão de contrato de opção, um total de 650 mil toneladas de trigo nesta safra.