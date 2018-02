Trigo: safra australiana deve alcançar 23 mi de toneladas Canberra, 15 - Participantes da indústria de trigo da Austrália estimam a produção em 23 milhões de toneladas este ano. Se esse número for alcançado, a produção terá se recuperado das perdas na safra em 2006, que, em virtude da seca, registrou queda de mais de 60%, para menos de 10 milhões de toneladas. Mesmo assim, é improvável que a Austrália tenha uma safra abundante de trigo este ano, por causa do começo ruim da temporada na Austrália do Oeste. As grandes safras do país na década passada foram alcançadas principalmente por causa da grande produção no Oeste e em particular às vastas lavouras de trigo no norte e nordeste de Perth. A safra australiana recorde de 26,1 milhões de toneladas em 2003 incluiu 11,1 milhões de toneladas, ou 43%, produzidas na Austrália do Oeste. A probabilidade disso acontecer novamente este ano parece cada vez mais remota em virtude do tempo seco persistente, notadamente em partes do norte do cinturão produtor, afirmou Derek Clauson, presidente da seção de grãos da Federação de Produtores da Austrália do Oeste. "Não acho que tivemos o tipo de início (de temporada) em que possamos ver qualquer recorde ultrapassado este ano", disse ele. A disponibilidade de exportação da nova safra deve aumentar para cerca de 17 milhões de toneladas depois que a demanda doméstica de cerca de 6 milhões de toneladas for atendida, restaurando a reputação do país como grande fornecedor mundial da commodity e gerando aos produtores mais de 4 bilhões de dólares australianos. As informações são da Dow Jones.