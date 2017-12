Trigo: Tunísia confirma compra de 150 mil t São Paulo, 1 - A estatal Office des Cereales, da Tunísia, confirmou a compra de 150.000 t de trigo mole de origem opcional com preços entre US$ 149,95/t e US$ 151,85/t preços CIF. O embarque está previsto entre 15 de setembro e 5 de dezembro. As informações são da Dow Jones.