Trigo/Argentina: preços fecham estáveis São Paulo, 30 - O preço do trigo no mercado disponível argentino fechou a semana passada estável, cotado a 290 pesos, apesar de as cotações dos futuros em Chicago terem recuado 3,2%. Os vendedores resistem às tentativas dos exportadores de alinhar os preços internos à paridade com o mercado internacional. Na sexta-feira, as tradings oferecera preços abaixo mas ao final do dia pagaram 290 pesos pela mercadoria para entrega imediata nos portos de Punta Alvear e San Martín. Poucos moinhos operaram na Bolsa de Rosário, onde o movimento chegou a 3 mil toneladas. Na Bolsa de Buenos Aires, os moinhos abriram preços para o cereal com 24% de glúten, pagamento em 15 dias, em Avellaneda a 295 pesos; em Navarro a 295 pesos; em Carlos Casares a 287 pesos; e em Mar del Plata a 290 pesos. Para entrega em Cabred, as propostas foram de 290 pesos (24% de glúten); em Realico a 285 pesos (28% de glúten); em Pilar a 310 pesos (28% glúten); em Chacabuco a 300 pesos (28% glúten); em San Justo 290 pesos (padrão câmara); em Chivilcoy a 292 pesos (artigo 12); em Pehuajó a 275 pesos (artigo 12) e em La Plata a 295 pesos (mínimo 26% glúten). Os negócios relativos à safra nova, com entrega e pagamento em janeiro, foram cotados a US$ 93 na maioria dos portos. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosario. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 27 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação ------------------------------------------ Disponível Buenos Aires 94.00 0.00 Set/04 Buenos Aires 93.80 0.30 Imediato Buenos Aires 94.00 0.00 Jan/05 Buenos Aires 94.30 -0.30 Mar/05 Buenos Aires 97.50 -0.20 Mar/05 Buenos Aires 101.50 0.30 ------------------------------------------ TRIGO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 27 DE AGOSTO) ------------------------------------------------------------------- RIO ACIMA B.BLANCA QUEQUÉN MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 DEZ-04 JAN-05 FEV-05 SET-04 SET-04 FOB comprador 122.00 122.00 - 117.00 - - - FOB vendedor - - - 124.00 - 128.00 125.00 Retenciones 24.40 24.40 - 24.10 - 25.60 25.00 Custo portuário 3.20 3.20 - 3.10 - 1.90 1.90 Descarga 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 3.90 3.90 Total gasto 30.40 30.40 2.90 30.10 2.90 31.40 30.70 FAS Teórico 91.58 91.58 - 90.42 - 96.61 94.26 ------------------------------------------------------------------- Comerciais sobre FAS: custos portuários Em portos: manuseio da descarga no porto Preeo FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 27 DE AGOSTO (em pesos/t) ------------------------------------------------------------------- Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 290,00 Exp/Punta Alvear C/Desc. Cdo. M/E 290,00 Exp/San Lorenzo Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 91.00 Exp/Rosario Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 91.00 Exp/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 90.00 ------------------------------------------------------------------- (Mol) Moinho - (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97.5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2.5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura. Pecuária. Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados. (Venilson Ferreira) Os preços do milho fecharam a semana passada em queda no mercado disponível argentino, acompanhando o recuo das cotações dos futuros na Bolsa de Chicago. No mercado argentino, os preços disponível recuaram 12 pesos e os futuros US$ 3 por tonelada. Na sexta-feira, os exportadores pagaram 220 pesos para entrega imediata nos terminais portuários de San Martín e Punta Alvear. No demais portos, os exportadores ficaram fora do mercado. Os negócios na Bolsa de Rosario chegaram a 2 mil toneladas. Na Bolsa de Cereais de Buenos Aires, houve poucos negócios no disponível na última sexta-feira. Os abriram preços a 225 pesos para entrega em Arroyo Seco, Buenos Aires, Lima, Rosario, Bahía Blanca e San Martín. Para entrega em Necochea, as tradings pagavam 210 pesos. No mercado doméstico, os consumidores abriram preços em Baradero a 225 pesos pelo cereal seco, com entrega até 3 de setembro. Nestas mesmas condições, saíram negócios a 215 pesos por tonelada em Chacabuco. Para entrega em Capilla, Cañuelas, Brandsen, Monte, Pilar e San Antonio de Areco, as fábricas pagaram 230 pesos por tonelada. Os negócios relativos à safra 2004/05 na Bolsa de Bunos Aires, com entrega e pagamento em abril, foram cotados a US$ 76 por tonelada na maioria dos portos. Na Bolsa de Rosario, os negócios com safra nova foram cotados a US$ 73, com pagamento e entrega em março-abril de 2005, em San Martín. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 27 DE AGOSTO (EM US$/T) Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Disponível Buenos Aires 76.00 -1.00 Dez/04 Buenos Aires 81.00 -0.50 Imediato Buenos Aires 76.00 -1.00 Jan/05 Buenos Aires 82.00 -0.50 Abr/05 Buenos Aires 76.00 -1.00 ----------------------------------------- MILHO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 27 DE AGOSTO) ---------------------------------------------------------------- PORTOS RIO ACIMA ---------------------------------------------------------------- MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 NOV-04 MAR-05 ABR-05 ABR-05 FOB comprador 96.55 99.60 100.39 101.18 96.45 - FOB vendedor 19.10 19.90 20.10 20.20 19.30 97.24 Retenciones 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 19.40 Custo portuário 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 1.10 Descarga 23.00 23.90 24.00 24.20 23.20 2.90 Total gastos 72.55 75.73 76.35 76.97 73.25 23.40 FAS Teórico 74.43 77.30 76.68 74.66 75.28 73.87 ---------------------------------------------------------------- Em puertos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 27 DE AGOSTO (em pesos/t) ----------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preço ----------------------------------------------------------- Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 220,00 Exp/Punta Alvear C/Desc. Cdo. M/E 220,00 Exp/San Martín Mar/Abr-05 Cdo. M/E US$ 73.00 ----------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2,5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados (Venilson Ferreira) O mercado disponível argentino de girassol fechou a semana de lado. Na Bolsa de Rosario, as fábricas ofereceram 515 pesos em Ricardone e Deheza (mais frete). Em Junín, as propostas foram de 500 pesos; em General Villegas 505 pesos e em Trenque Lauquen 495 pesos. Os preços permaneceram estáveis também nos negócios relativos à safra nova, com pagamento e entrega em dezembro/janeiro, a US$ 160 por tonelada posto nas fábricas de San Martín, Rosario e Ricardone. Na Bolsa de Buenos Aires, as fábricas pagaram em Cañuelas 490 pesos; em San Lorenzo 515 pesos; em Junín 500 pesos; em Bahía Blanca e Necochea 490 pesos; em General Villegas 500 pesos e em Trenque Lauquen 490 pesos. os negócios com safra nova, para entrega em março, foram cotados a US$ 160 por tonelada posto Junín e a US$ 165 em San Lorenzo Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 27 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação -------------------------------------------- Disponível Rosario 170.00 0.00 Imediato Rosario 170.00 0.00 Mar/05 Rosario 168.00 1.00 -------------------------------------------- PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSARIO EM 27 DE AGOSTO (EM PESOS/T) ---------------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preços ---------------------------------------------------------------- Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Frete 515,00 Fca/Ricardone C/Desc. Cdo. M/E 515,00 Fca/Junin C/Desc. Cdo. M/E 500,00 Fca/Villegas C/Desc. Cdo. M/E 505,00 Fca/T.Lauquen C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/Rosario Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/Ricardone Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Marzo-05 Cdo. M/E US$ 160.00 ---------------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias, IVA normal, e 2,5% a los 1 30 dias - (M/E) Mercadoria entregue Fontes: Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario e Mercado a Termo de Buenos Aires. (Venilson Ferreira)