Trigo/Argentina: preços ficam estáveis mesmo com quedas nos EUA São Paulo, 24 - Os preços do trigo se mantiveram estáveis ontem no mercado disponível argentino, apesar da queda das cotações dos futuros nas bolsas norte-americanas. Houve aumento da demanda no mercado disponível local. Os negócios na Bolsa de Rosario somaram 2.500 toneladas. Na exportação, os compradores reduziram suas propostas na abertura do mercado mas os vendedores mantiveram seus pedidos de preços e ao final dos dia os negócios acabaram saindo a 290 pesos para entrega imediata nos portos de San Martín, Bahía Blanca, General Lagos e Rosario. Em Necochea, os negócios saíram a 280 pesos por tonelada. No mercado doméstico, os moinhos abriram preços em Avellaneda a 300 pesos pelo cereal com mínimo de 26% de glúten) e em Navarro a 295 pesos (26% de glúten). Em Carlos Casares, os moinhos pagaram 285 pesos pelo cereal com 24% glúten) e 287 pesos com 26% de glúten). Em Mar del Plata, os moinhos pagaram 285 pesos pelo trigo com 24% glúten e 287 pesos com 26%. Todos estes negócios tiveram pagamento em 15 dias. Em Chivilcoy, os negócios saíram a 290 pesos, com pagamento em 29 de setembro; em Pilar a 310 pesos (mínima de 28% de glúten); em San Justo a 290 pesos (padrão câmara), e em Realicó a 285 pesos (28% de glúten). Os negócios relativos à safra 2004/05, com pagamento e entrega em janeiro do próximo ano, foram cotados a US$ 93 por toneladas na maioria dos portos, com movimentação de 1.500 toneladas. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosario. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 24 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação ------------------------------------------ Disponível Buenos Aires 93.20 -0.80 Set/04 Buenos Aires 93.20 -0.80 Imediato Buenos Aires 93.20 -0.80 Jan/05 Buenos Aires 94.70 -1.30 Mar/05 Buenos Aires 98.40 -1.30 Mar/05 Buenos Aires 101.00 -1.10 ------------------------------------------ TRIGO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 24 DE AGOSTO) ------------------------------------------------------------------- RIO ACIMA B.BLANCA QUEQUÉN MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 DEZ-04 JAN-05 FEV-05 SET-04 SET-04 FOB comprador 122.00 - - 117.00 - - - FOB vendedo - 130.00 - 124.00 - 128.00 125.00 Retenciones 24.40 26.00 - 24.10 - 25.60 25.00 Custo porturios 3.20 3.40 - 3.10 - 1.90 1.90 Descarga 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 3.90 3.90 Total gasto 30.40 32.20 2.90 30.10 2.90 31.40 30.70 FAS Teórico 91.57 97.76 - 90.41 - 96.61 94.26 ------------------------------------------------------------------- Comerciais sobre FAS: custos portuários Em portos: manuseio da descarga no porto Preeo FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 24 DE AGOSTO (em pesos/t) ------------------------------------------------------------------- Mol/Rosario C/Desc. Cdo. Cond/Camara 290,00 Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 290,00 Exp/General Lagos C/Desc. Cdo. M/E 290,00 Exp/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 93.00 Exp/Rosario Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 93.00 Exp/General Lagos Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 93.00 Exp/San Lorenzo Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 93.00 ------------------------------------------------------------------- (Mol) Moinho - (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97.5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2.5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura. Pecuária. Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados. (Venilson Ferreira) Os preços do milho recuaram ontem no mercado disponível argentino, em linha com as quedas das cotações dos futuros na Bolsa de Chicago. Na exportação, os compradores tentaram pressionar as cotações abaixo dos 230 pesos por tonelada mas os vendedores resistiram e os negócios acabaram saindo neste nível, para descarga imediata nos terminais portuários de San Martín, Rosario e Arroyo Seco. Em Punta Alvear, os negócios também saíram a 230 pesos, mas com descarga até a próxima segunda-feira. Os negócios na Bolsa de Rosário movimentaram 8 mil toneladas. No mercado doméstico, os consumidores locais abriram preços em Baradero a 233 pesos pelo cereal seco; em Chacabuco a 223 pesos; em Capilla del Señor a 233 pesos; em Pilar a 234 pesos; em Concepción del Uruguay a 240 pesos; em Brandsen a 230 pesos e Monte Cañuelas a 235 pesos por tonelada. Os negócios relativos à safra nova, com pagamento e entrega em abril do próximo ano, foram cotados na exportação a US$ 76 por tonelada em Rosario, San Martín, Bahía Blanca, General Lagos e Lima. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 24 DE AGOSTO (EM US$/T) Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Disponível Buenos Aires 78.50 0.00 Ago/04 Buenos Aires 78.50 0.00 Dez/04 Buenos Aires 82.50 0.50 Imediato Buenos Aires 78.50 0.00 Jan/05 Buenos Aires 83.50 0.50 Abr/05 Buenos Aires 77.60 -1.20 ----------------------------------------- MILHO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 24 DE AGOSTO) --------------------------------------------------------------- PORTOS RIO ACIMA --------------------------------------------------------------- MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 NOV-04 MAR-05 ABR-05 FOB comprador 100.49 - 102.36 - - FOB vendedor 100.88 105.51 106.30 101.28 102.06 Retenciones 20.10 21.10 20.90 20.30 20.40 Custo portuário 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 Descarga 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 Total gastos 24.10 25.10 24.80 24.20 24.40 FAS Teórico 76.61 80.42 79.49 77.08 77.70 --------------------------------------------------------------- Comerciales sobre FAS: custos portuários Em puertos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 24 DE AGOSTO (em pesos/t) ----------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preço ----------------------------------------------------------- Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 230,00 Exp/Arroyo Seco C/Desc. Cdo. M/E 230,00 Exp/Rosario C/Desc. Cdo. M/E 230,00 Exp/Punta Alvear S/Desc. Cdo. M/E 230,00 Exp/San Martín Mar/Abr-05 Cdo. M/E US$ 76.00 ----------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2,5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados (Venilson Ferreira) Os preços da soja recuaram ontem no mercado disponível argentino, pressionados pela queda das cotações do futuro na Bolsa de Chicago. O mercado travou, pois os exportadores reduziram suas propostas de preços para 490 pesos e os vendedores saíram do mercado. No mercado doméstico, as fábricas de San Martín, San Lorenzo, San Jerónimo, Ricardone e General Lagos ofereceram 495 pela mercadoria para descarga imediata, enquanto em Junín as propostas foram de 475 pesos. os negócios relativos à safra nova, com entrega em maio do próximo ano, saíram a US$ 158 por tonelada, queda de US$ 2, em Ricardone, San Martín e San Lorenzo. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 24 DE AGOSTO (em US$/t) ----------------------------------------- Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Disponível Rosario 172.00 -1.00 Ago/04 Rosario 172.00 -1.00 Set/04 Rosario 173.50 -0.20 Out/04 Rosario 173.50 -0.20 Nov/04 Rosario 175.80 -0.10 Imediato Rosario 172.00 -1.00 Jan/05 Rosario 179.00 1.00 Mai/05 Rosario 159.50 -0.70 ----------------------------------------- SOJA: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - em 24 DE AGOSTO) --------------------------------------------- PORTOS RIO ACIMA MÊS DE EMBARQUE SET/04 OUT/04 MAI/04 FOB comprador - - 209.17 FOB vendedor 241.14 242.97 240.40 Retenciones 56.70 57.10 52.80 Custo portuário 4.90 5.00 4.60 Descarga 3.10 3.10 3.10 Total gastos 64.70 65.20 60.50 FAS Teórico 176.44 177.81 164.27 --------------------------------------------- Retenciones: imposto de 23,5% Comerciales sobre FAS: custos portuários Em puertos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas SOJA: COTAÇÕES DOS DERIVADOS NOS PORTOS RIO ACIMA (em dólar por tonelada - em 24 DE AGOSTO) ------------------------------------------------ ÓLEO FARELO ------------------------------------------------ AGO/04* 527.00 156.00 AGO/SET-04 - - AGO/04 - - SET/04 - 150.23 OUT/DEZ/04 511.79 165.00 MAI-SET/05 - 163.35 ------------------------------------------------ *Ministerio de la Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación PREÇO NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO - em 24 DE AGOSTO (em pesos/t) - ------------------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preços ------------------------------------------------------------------- Fca/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/San Lorenzo C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/General Lagos C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/San Jerónimo C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/Ricardone C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/Junin C/Desc. Cdo. M/E 475,00 Fca/San Martín mai/05 Cdo. M/E US$ 158.00 Fca/San Lorenzo mai/05 Cdo. M/E US$ 158.00 Fca/Ricardone mai/05 Cdo. M/E US$ 158.00 ------------------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2,5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue. Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados (Venilson Ferreira) O mercado de girassol operou tranqüilo ontem e manteve seus preços estáveis. As fábricas abriram preços em Ricardone e Deheza a 515 pesos; em Junín a 506 pesos; em General Villegas a 495 e em Trenque Lauquen a 485 pesos. Os negócios relativos à safra nova, com pagamento e entrega em janeiro do próximo ano, foram cotados a US$ 160 por tonelada em San Martín e Ricardone. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 24 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação -------------------------------------------- Disponível Rosario 168.00 0.00 Imediato Rosario 168.00 0.00 Mar/05 Rosario 165.00 0.00 -------------------------------------------- PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSARIO EM 24 DE AGOSTO (EM PESOS/T) ---------------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preços ---------------------------------------------------------------- Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Frete 515,00 Fca/Ricardone C/Desc. Cdo. M/E 515,00 Fca/Junin C/Desc. Cdo. M/E 506,00 Fca/Villegas C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/T.Lauquen C/Desc. Cdo. M/E 485,00 Fca/Ricardone Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Marzo'05 Cdo. M/E US$ 160.00 ---------------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias, IVA normal, e 2,5% a los 1 30 dias - (M/E) Mercadoria entregue Fontes: Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario e Mercado a Termo de Buenos Aires. (Venilson Ferreira)