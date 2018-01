Trigo/Argentina: preços sobem depois de uma semana de estabilidade São Paulo, 31 - Os preços do trigo subiram ontem no mercado disponível argentino, depois de mais de uma semana de estabilidade. Os preços tiveram uma alta de 5 pesos, impulsionados pelos ganhos na Bolsa de Chicago e pelo bom desempenho das exportações argentinas. Os exportadores abriram preços em Punta Alvear e San Martín a 295 pesos pela mercadoria para entrega imediata. Em General Lagos, os exportadores pagaram 295 pesos com descarga a partir da próxima segunda-feira. Na Bolsa de Rosario, foram negociadas ontem 5 mil toneladas de trigo. Na Bolsa de Buenos Aires, os moinhos tiveram atuação discreta, com preços em Avellaneda a 292 pesos para o cereal com 24% de glúten e 295 pesos com 24% e 250 de W. Em Carlos Casares, os moinhos pagaram 287 pesos pelo cereal com 24% de glúten. Em Mar del Plata, os negócios saíram a 280 pesos para o trigo com 24% de glúten e 282 pesos com mínimo de 26% glúten. Em Navarro, a cotação ficou em 295 pesos pelo cereal com 26% de glúten e em Realico 285 pesos (28% de glúten). Todos estes negócios tiveram pagamento em 15 dias. Em San Justo, os moinhos ofereceram 285 pesos pelo cereal padrão câmara; em Pilar 315 pesos (28% de glúten); e em Cañuelas 290 pesos (artigo 12). Em Cabred, saíram negócios a 295 pesos para o cereal com mínimo de 24% glúten e 300 pesos com mínimo de 24% glúten). Os negócios relativos à safra nova, com pagamento e entrega em janeiro, foram cotados a US$ 91 por tonelada posto em Rosario, San Martín e San Lorenzos. Em General Lagos, os negócios da safra nova tiveram proposta de compra a US$ 90 por tonelada. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosario. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 30 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação ------------------------------------------ Disponível Buenos Aires 94.00 0.00 Set/04 Buenos Aires 93.50 -0.30 Imediato Buenos Aires 94.00 0.00 Jan/05 Buenos Aires 95.00 0.70 Mar/05 Buenos Aires 98.50 1.00 Mar/05 Buenos Aires 102.00 0.50 ------------------------------------------ TRIGO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 30 DE AGOSTO) ------------------------------------------------------------------- RIO ACIMA B.BLANCA QUEQUÉN MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 DEZ-04 JAN-05 FEV-05 SET-04 SET-04 FOB comprador 122.00 - - 116.00 - - - FOB vendedor - 129.00 - 124.00 - 128.00 125.00 Retenciones 24.40 25.80 - 24.00 - 25.60 25.00 Custo portuário 3.20 3.30 - 3.10 - 1.90 1.90 Descarga 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 3.90 3.90 Total gasto 30.40 32.00 2.90 30.00 2.90 31.40 30.70 FAS Teórico 91.58 96.99 - 90.03 - 96.63 94.28 ------------------------------------------------------------------- Comerciais sobre FAS: custos portuários Em portos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 30 DE AGOSTO (em pesos/t) ------------------------------------------------------------------- Mol/Rosario C/Desc. Cdo. Cond/Camara 295,00 Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 295,00 Exp/Punta Alvear C/Desc. Cdo. M/E 295,00 Exp/General Lagos Desde06/9 Cdo. M/E 295,00 Exp/General Lagos Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 90.00 Exp/Arroyo Seco Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 90.00 Exp/Rosario Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 91.00 Exp/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 91.00 Exp/San Lorenzo Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 91.00 ------------------------------------------------------------------- (Mol) Moinho - (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97.5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2.5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura. Pecuária. Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados. (Venilson Ferreira) Os preços do milho no mercado disponível argentino tiveram uma quebra na sequência de baixa dos últimos dias. Ontem, os preços subiram 5 pesos, em linha com as altas das cotações dos futuros na Bolsa de Chicago. Os negócios saíram a 225 para o cereal destinado à exportação, com descarga imediata nos terminais de San Martín, Rosario e Punta Alvear. Em General Lagos, as tradings pagaram 225 pesos, com entrega a partir de segunda-feira. Os negócios da Bolsa de Rosario envolveram 4 mil toneladas. Na Bolsa de Buenos Aires, os exportadores abriram preços em Rosario, Arroyo Seco, Buenos Aires, Bahía Blanca, Lima e San Martín a 225 pesos no transferido. Os consumidores domésticos fizeram propostas em Baradero a 225 pesos pelo cereal seco, com entrega a partir do dia 10 de setembro. Houve também propostas abertas a 230 pesos para descarga em Brandsen, Cañuelas, Capilla del Señor e Monte, Pilar. Os negócios relativos à safra nova, com entrega e pagamento em abril, foram cotados a US$ 75 por tonelada na maioria dos portos. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 30 DE AGOSTO (EM US$/T) Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Disponível Buenos Aires 77.50 1.50 Dez/04 Buenos Aires 81.50 0.50 Imediato Buenos Aires 77.50 1.50 Jan/05 Buenos Aires 82.50 0.50 Abr/05 Buenos Aires 77.50 1.50 ----------------------------------------- MILHO: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - 30 DE AGOSTO) ---------------------------------------------------------------- PORTOS RIO ACIMA ---------------------------------------------------------------- MÊS DE EMBARQUE SET-04 OUT-04 NOV-04 DEZ-04 MAR-05 ABR-05 FOB comprador 96.26 - - - - - FOB vendedor 18.22 102.06 102.85 103.64 99.01 99.80 Retenciones 9.40 20.40 20.60 20.70 19.80 20.00 Custo portuário 1.00 1.10 1.10 1.10 1.00 1.10 Descarga 22.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 Total gastos 73.30 24.30 24.50 24.70 23.70 23.90 FAS Teórico 73.91 77.71 78.34 78.96 75.31 75.93 ---------------------------------------------------------------- Em puertos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO EM 30 DE AGOSTO (em pesos/t) ----------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preço ----------------------------------------------------------- Exp/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 225,00 Exp/Punta Alvear C/Desc. Cdo. M/E 225,00 Exp/Rosario C/Desc. Cdo. M/E 225,00 Exp/General Lagos Desde06/9 Cdo. M/E 225,00 Exp/San Martín Mar/Abr-05 Cdo. M/E US$ 75.00 ----------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2,5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados (Venilson Ferreira) Os preços da soja tiveram mais um dia de alta no mercado disponível argentino, em linha com os ganhos da Bolsa de Chicago, onde as preocupações com o risco de geadas impulsionam os preços. As fábricas de San Martín, San Lorenzo, San Jerónimo e General Lagos pagaram 520 pesos para descarga imediata. Em Ricardone, as fábricas fizeram propostas de 515 pesos e em Junín 500 pesos. Os negócios na Bolsa de Rosario envolveram 45 mil toneldas. Na Bolsa de Buenos Aires, os compradores abriram preços para descarga em Rosario, General Lagos, San Lorenzo e San Martín a 525 pesos; em Bahía Blanca a 520 pesos em Necochea a 505 pesos por tonelada. Os negócios relativos à safra nova, com entrega e pagamento em maio, foram cotados a US$ 158 por tonelada posto em Necochea e a US$ 162 dólares no porto de San Martín. Na Bolsa de Rosario, os negócios com safra nova movimentaram 8 mil toneladas, negociadas a US$ 162 para entrega em maio nas fábricas de General Lagos, San Martín e San Lorenzo. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 30 DE AGOSTO (em US$/t) ----------------------------------------- Porto Ajuste Variação ----------------------------------------- Disponível Rosario 175.00 3.90 Set/04 Rosario 175.00 4.00 Out/04 Rosario 176.00 4.00 Nov/04 Rosario 177.80 3.80 Imediato Rosario 175.00 3.90 Jan/05 Rosario 180.00 4.00 Mai/05 Rosario 161.80 3.80 ----------------------------------------- SOJA: PREÇOS FOB NOS PORTOS ARGENTINOS (em dólar por tonelada - em 30 DE AGOSTO) --------------------------------------------- PORTOS RIO ACIMA MÊS DE EMBARQUE SET/04 OUT/04 MAI/04 FOB comprador - - 213,25 FOB vendedor 248.21 - 243.25 Retenciones 58.30 - 53.70 Custo portuário 5.00 - 4.60 Descarga 3.10 3.10 3.10 Total gastos 66.50 3.10 61.40 FAS Teórico 181.74 - 167.10 --------------------------------------------- Retenciones: imposto de 23,5% Comerciales sobre FAS: custos portuários Em puertos: manuseio da descarga no porto Preço FAS: preço sobre rodas SOJA: COTAÇÕES DOS DERIVADOS NOS PORTOS RIO ACIMA (em dólar por tonelada - em 30 DE AGOSTO) ------------------------------------------------ ÓLEO FARELO ------------------------------------------------ AGO/04* 520.00 150.00 AGO/SET-04 - - AGO/04 513.89 151.22 SET/04 505.07 158.39 OUT/DEZ/04 502.20 163.35 MAI-SET/05 - 160.70 ------------------------------------------------ *Ministerio de la Producción Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación PREÇO NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSÁRIO - em 30 DE AGOSTO (em pesos/t) - ------------------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preços ------------------------------------------------------------------- Fca/General Lagos C/Desc. Cdo. M/E 520,00 Fca/San Jerónimo C/Desc. Cdo. M/E 520,00 Fca/San Martín C/Desc. Cdo. M/E 520,00 Fca/San Lorenzo C/Desc. Cdo. M/E 520,00 Fca/Ricardone C/Desc. Cdo. M/E 515,00 Fca/Junin C/Desc. Cdo. M/E 500,00 Exp/Arroyo Seco C/Desc. Cdo. M/E 525,00 Exp/Rosario Mai/05 Cdo. M/E US$ 162.00 Exp/San Martín May'05 Cdo. M/E US$ 162.00 Fca/Rosario Mai/05 Cdo. M/E US$ 162.00 ------------------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias. IVA normal. e 2,5% a los 122 dias - (M/E) Mercadoria entregue. Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario; Mercado a Termo de Buenos Aires e Noticias y Mercados (Venilson Ferreira) O mercado disponível argentino de girassol ficou de lado ontem. As fábricas abriram preços em Ricardone a 520 pesos e Deheza (mais frete). Em Junín, as propostas ficaram em 505 pesos; em General Villegas 505 pesos e em Trenque Lauquen 495 pesos. Na Bolsa de Buenos Aires, as fábricas abriram preços Bahía Blanca e Necochea a 490 pesos por tonelada; em San Lorenzo a 520 pesos; em Cañuelas a 495 pesos (mais frete); em Trenque Lauquen a 495 pesos e em General Villegas 505 pesos por tonelada. Os negócios relativos à safra nova, com pagamento e entrega em dezembro/janeiro, foram cotados a US$ 160 posto nas fábricas de San Martín, Rosario e Ricardone. Veja a seguir o fechamento no mercado a termo, nos portos e no disponível em Rosário. FECHAMENTO NO MERCADO A TERMO EM 30 DE AGOSTO (em US$/t) Porto Ajuste Variação -------------------------------------------- Disponível Rosario 170.00 0.00 Imediato Rosario 170.00 0.00 Mar/05 Rosario 171.00 3.00 -------------------------------------------- PREÇOS NO MERCADO DISPONÍVEL DE ROSARIO EM 30 DE AGOSTO (EM PESOS/T) ---------------------------------------------------------------- Praça Entrega Pagamento Tipo Preços ---------------------------------------------------------------- Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Frete 520,00 Fca/Ricardone C/Desc. Cdo. M/E 520,00 Fca/Junin C/Desc. Cdo. M/E 500,00 Fca/Villegas C/Desc. Cdo. M/E 505,00 Fca/T.Lauquen C/Desc. Cdo. M/E 495,00 Fca/Rosario Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/Ricardone Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Dez/Jan-05 Cdo. M/E US$ 160.00 Fca/San Martín Marzo-05 Cdo. M/E US$ 160.00 ---------------------------------------------------------------- (Exp) Exportação - (Fca) Fábrica - (Cdo.1) 97,5% Pagamento em 30 dias, IVA normal, e 2,5% a los 1 30 dias - (M/E) Mercadoria entregue Fontes: Bolsa de Cereales de Buenos Aires; Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação da Argentina; Bolsa de Comercio de Rosario e Mercado a Termo de Buenos Aires. (Venilson Ferreira)