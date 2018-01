Trigo/EUA: bolsas fecham em alta influenciadas por milho e soja São Paulo, 30 - Os contratos futuros de trigo fecharam com pequena alta nas bolsas americanas influenciados pelo forte desempenho da soja e do milho na Chicago Board of Trade (CBOT). Os ganhos diminuíram no final da sessão por conta das previsões climáticas conflitantes e por notícias do físico. Os futuros do complexo soja e do milho fecharam em forte alta diante de novas previsões de geadas para as regiões mais ao norte do Meio-Oeste dos Estados Unidos. No caso do físico, há rumores de que o Paquistão deve comprar trigo australiano na licitação que está fazendo para 450 mil toneladas do cereal. Fontes do mercado americano e do Paquistão disseram que a Australian Wheat Board ofereceu o menor preço. O resultado da licitação deve sair amanhã. No lado positivo, o USDA informou hoje que 26,6 milhões de bushels de trigo foram embarcados em portos americanos na semana passada, ante 20,4 milhões na semana anterior. O volume foi menor em comparação com os 33,4 milhões de bushels do mesmo período em 2003. Confira abaixo como fecharam as bolsas americanas de trigo. As informações são da Dow Jones. Contrato Cotação Variação (US$/bushel) (cents) Chicago Setembro/04 3,0325 +1,75 Dezembro/04 3,1625 +2,00 Março/05 3,2775 +2,50 Kansas Setembro/04 3,2400 -0,50 Dezembro/04 3,3600 +1,50 Março/05 3,4475 +2,25 Minneapolis Setembro/04 3,4275 -1,75 Dezembro/04 3,5475 +1,75 Março/05 3,6500 +1,75