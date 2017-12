Trigo/Milho: estoques devem aumentar na Europa, aponta ONIC São Paulo, 8 - O departamento oficial francês de avaliação agrícola, the Office National Interprofessionnel des Cereales (ONIC), estimou hoje que a safra 2004/2005 de trigo mole da União Européia será de 121,6 milhões de toneladas, cerca de 20% da safra mundial. A produção é bem superior a da safra passada, 2003/2004, quando a UE colheu 98,3 milhões de toneladas. Neste as condições de desenvolvimento das lavouras está muito melhor do que a registrada no ano anterior, especialmente na França, Alemanha, Grã-Bretanha e Espanha. As exportações européias de trigo mole durante o ano fiscal (julho a junho) deverão ser 15 milhões de toneladas, mais do que o dobro de 7,2 milhões de toneladas exportadas no período 2003/2004. De acordo com a ONIC, a projeção para os estoques de trigo mole no fim do ano de 2004/2005 será de 14,2 milhões de toneladas, acima dos 11,3 milhões de estoques finais em 2003/2004. Para o milho, a projeção da ONIC é uma safra de 51,7 milhões de toneladas na UE, com estoques finais de 9,2 milhões de toneladas. Para a cevada, o órgão francês espera produção de 60 milhões de t na safra 2004/2005 e estoques finais de 9,4 milhões de t.