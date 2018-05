Triumph anuncia recall de 199 motocicletas

A Triumph anunciou um recall para a substituição das hastes dos indicadores (setas) das motocicletas Tiger 800 XC, fabricadas em 2012 e 2013, e Speed Triple, fabricadas em 2013. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, a campanha começa segunda-feira, 15, abrange 199 motocicletas, com numeração de chassi compreendida entre os intervalos 534107 a 567413, para as Tiger 800 XC, e de 552417 a 567389, para as Speed Triple.

A empresa informou que, devido a um "problema de qualidade no material de fabricação das hastes dos indicadores (setas) da motocicleta", há a possibilidade de "ocasionar a ruptura destas hastes". Com isso, há, segundo o comunicado, o "risco de dificultar a visualização por terceiros e, por consequência, o desconhecimento da mudança de direção da motocicleta, o que pode ocasionar uma colisão".

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 0800-727-2025, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas ou pelo e-mail sac.triumph@europ-assistance.com.br.