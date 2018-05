Triunfo tem alta de 4,3% no tráfego no 1º semestre A Triunfo Participações e Investimentos (TPI) registrou alta de 4,3% no volume de tráfego das suas concessões rodoviárias no primeiro semestre de 2013 em relação a igual período do ano passado, atingindo 41,9 milhões de veículos equivalentes.