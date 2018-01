T?rmica de MT p?ra por queda da oferta de g?s

A Usina Termel?trica Governador M?rio Covas, de Cuiab?, em Mato Grosso, paralisou a gera??o de energia no s?bado devido ? redu??o de g?s natural fornecido pela estatal boliviana YPFB. De acordo com o diretor Comercial e de Regula??o da t?rmica, F?bio Garcia, n?o h? previs?o para retorno da atividade e h? perspectiva de interrup??o total da entrega de g?s. De acordo com o diretor, a YPFB informou como motivo da diminui??o "problemas operacionais na esta??o de compress?o de Rio Grande." A empresa brasileira tem recebido 600 mil metros c?bicos por dia, insuficientes para a gera??o m?nima da usina, de 135 megawatts. Esta carga requer 700 mil metros c?bicos di?rios. "A exist?ncia de problemas operacionais reduziu o fornecimento de g?s natural para Cuiab?", explicou o diretor ? Reuters no domingo. "Fomos notificados pela YPFB de que pode haver redu??o adicional ou interrup??o de g?s ? t?rmica de Cuiab?", afirma. Garcia conta que a YPFB notificou a empresa, na sexta-feira passada, sobre a diminui??o da oferta de g?s. O aviso vem no momento em que a gera??o da carga m?xima de 480 megawatts da usina foi solicitada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), na quarta-feira. A gera??o plena da t?rmica requer 2,2 milh?es metros c?bicos di?rios. A forte demanda do sistema el?trico nacional e a falta de mat?ria-prima leva a um alerta de seguran?a na gera??o de energia em Mato Grosso, informa Garcia. "Com a t?rmica parada, o sistema el?trico de Mato Grosso perde confiabilidade. A t?rmica ? seguran?a para o sistema", diz. O diretor informa que a m?dia de gera??o entre o final de maio e o in?cio de junho esteve em 135 megawatts a 240 megawatts. Garcia relata que para voltar a gerar o demandado pelo ONS a empresa necessita ter "garantia de volume de g?s que d? para gera??o de energia ou quando tiver volume de g?s estocado que permita gerar de forma cont?nua." O contraste de demanda energ?tica e oferta no limite fez a dire??o da Cemat Rede, distribuidora de energia do Estado, aumentar sua previs?o de investimento em menos de um ano. Em setembro, quando elaborou or?amento, a previs?o era de 193 milh?es de reais. Mas, dado de mar?o deste ano da dire??o da empresa, mostra a estimativa de 267 milh?es de reais em fun??o da demanda por energia e crescimento da economia estadual. Cidades como Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, em um raio de 350 quil?metros de Cuiab?, tendem a triplicar a demanda por energia devido ? instala??o de novos parques industriais do setor av?cola. Em Lucas do Rio Verde, o consumo atual ? de cerca de 20 megawatts e para os pr?ximos tr?s anos deve atingir 70 megawatts, segundo dado da dire??o da Cemat Rede. Contratos A atual paralisa??o da usina de Cuiab? se soma a outras, de ocorr?ncia frequente ap?s o decreto de nacionaliza??o de hidrocarbonetos na Bol?via, anunciada pelo governo de Evo Morales em maio de 2006, e que for?ou a redu??o das atividades da Petrobras no pa?s vizinho. O diretor da t?rmica de Cuiab? disse que a redu??o da oferta de g?s pela estatal boliviana n?o tem rela??o com a negocia??o de contrato de fornecimento de g?s, em andamento entre a empresa e a YPFB. Na próxima semana, a direção da térmica realiza mais uma rodada de negociação dos termos do contrato, em Santa Cruz de la Sierra. Recentemente a YPFB e a usina fecharam um novo preço para o gás, de 4,20 dólares o milhão de BTU (unidade térmica britânica, na sigla em inglês), mas o contrato não chegou a ser assinado. A usina Mário Covas é controlada pela Shell e pela Ashmore Energy.