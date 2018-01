Twitter tem falhas para usuários de diversos países

FRANKFURT - A rede social Twitter disse nesta terça-feira, 19, que estava sofrendo falhas em diversas partes do mundo e que trabalhava para resolver os problemas, que aparentemente estão concentrados na Europa, de acordo com fontes de monitoramento externas. Usuários no Brasil também relatam problemas.

Tanto o site do Twitter quanto serviços móveis mostraram falhas por ao menos uma hora desde as 7h no horário de Brasília, com usuários de smartphones recebendo a mensagem: "Tuítes não estão carregando neste momento."

"Alguns usuários estão atualmente tendo problemas ao acessar o Twitter", disse a companhia em seu site. "Estamos cientes do problema e trabalhando em uma solução."

Às 8h, os serviços para alguns usuários na Europa começaram a retornar, apesar de o acesso permanecer irregular.

Falhas foram registradas na Europa e parecem estar concentradas na Grã-Bretanha, França e Alemanha, de acordo com o site DownDetector.uk, um serviço independente de monitoramento do Twitter.

O Japão também registrou falhas, mas usuários em outros países asiáticos disseram que o serviço operava normalmente. Usuários da Espanha e África do Sul também registraram problemas.