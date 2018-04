UAL fecha trimestre com lucro, mas vê redução de capacidade

O lucro no segundo trimestre somou 28 milhões de dólares, ou 0,19 por ação, ante prejuízo de 2,74 bilhões de dólares, ou 21,57 dólares por ação, um ano antes.

O setor aéreo tem enfrentado dificuldades com demanda fraca em um ambiente em que a recessão compromete orçamentos com viagens. A UAL informou que a redução de sua capacidade internacional poderá ser feita nos últimos quatro meses de 2009.

Excluindo os ganhos com os hedges cambiais e encargos, a UAL apresentou um prejuízo de 2,23 dólares por ação no segundo trimestre. Nessa base, analistas esperavam um prejuízo de 2,56 dólares por ação, de acordo com a Reuters Estimates.

A companhia informou que a receita operacional recuou 25,2 por cento, para 4,02 bilhões de dólares.

A UAL encerrou o trimestre com 2,8 bilhões de dólares em caixa.

Após a divulgação dos resultados, as ações da empresa disparavam mais de 11 por cento.