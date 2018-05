UBS tem alta de 32% no lucro líquido dos acionistas O banco UBS, da Suíça, teve alta de 32% no lucro líquido atribuído aos acionistas no segundo trimestre, para 690 milhões de francos suíços, ante 524 milhões de francos suíços no mesmo período de 2012. Em comparação com o trimestre imediatamente anterior, os ganhos recuaram 30%. O lucro operacional antes das taxas cresceu 1,8% ante o mesmo período de 2012, passando de 1,002 bilhão de francos suíços entre abril e junho do ano passado para 1,020 bilhão de francos suíços no segundo trimestre de 2013.