Ucrânia limitará exportações de grãos a partir de 1º de julho Moscou, 20 - O governo ucraniano anunciou hoje que o país irá limitar as exportações de trigo, centeio, milho e cevada a partir do dia 1º de julho, para 3 mil toneladas cada produto, até que uma reserva estatal suficiente de grãos seja formada. A restrição será aplicada sobre o grão colhido em 2006 e em 2007. A seca no país resultou em prejuízos consideráveis às lavouras, e, segundo o Ministério da Agricultura, a colheita de grãos este ano pode cair para 27 milhões a 28 milhões de toneladas, ante' 34,3 milhões em 2006. A colheita de trigo em 2007 deve ser reduzida para 11,7 milhões de toneladas, de 13,9 milhões de toneladas no ano passado. As informações são da Dow Jones.