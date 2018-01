UE e Brasil discutem embargos a mel e carne UE e Brasil discutem embargos a mel e carne Uma equipe da União Européia continua hoje a se reunir com técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária para negociar com o governo brasileiro o fim do embargo à carne bovina produzida no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Os europeus também negociarão o fim do embargo ao mel brasileiro. Em março, a União Européia suspendeu a importação sob a alegação de que o País não tem equivalência com o bloco no que se refere ao controle de resíduos e qualidade do produto.