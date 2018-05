Ultrapar lucra 21% mais no segundo trimestre A Ultrapar, holding controladora das empresas Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo e Ultragaz, registrou lucro líquido de R$ 283,7 milhões no segundo trimestre 2013, alta de 21% em relação ao mesmo período de 2012. A receita líquida da Ultrapar totalizou R$ 15,204 bilhões no trimestre, expansão de 17% em igual base comparativa.