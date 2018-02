Unidade de autopeças da Siemens recebe ofertas de US$16 bi Exigências de garantias de empregos na unidade de componentes automotivos eletrônicos da Siemens, VDO, entraram para o centro de uma disputa de aquisição depois que dois grupos fizeram ofertas de mais de 16 bilhões de dólares pelas operações, segundo informou um jornal. A TRW Automotive, controlada pelo The Blackstone Group, e a alemã Continental submeteram ofertas de mais de 12 bilhões de euros (16,6 bilhões de dólares) pela VDO, segundo publicou o alemão Handelsblatt. O jornal citou fontes do mercado financeiro e a notícia das ofertas não pode ser imediatamente confirmada. A Siemens afirmou anteriormente que a oferta de ações em bolsa de valores é a opção preferencial para a VDO, mas informou que também consideraria qualquer oferta que receba pela divisão, que tem vendas anuais de 10 bilhões de euros e 53 mil funcionários. Uma fonte próxima do assunto disse que qualquer acordo entre o grupo norte-americano TRW e a VDO não geraria muitos cortes de empregos adicionais ou fechamento de fábricas além daqueles que as empresas já têm planejado individualmente. Muitos cortes podem surgir, no entanto, de um acordo entre a Continental e a VDO, porque ambas as empresas têm níveis maiores de sobreposição, disse a fonte. Uma fonte sindical disse à Reuters em abril que a Siemens estava considerando fechar duas fábricas e vender uma terceira se listar uma parcela minoritária da VDO em bolsa de valores. As medidas poderiam afetar 4 mil funcionários, disse a fonte na época. Após isso, a Siemens fez um acordo para manter a ameaçada fábrica de Karben aberta. O conselho de supervisão da Siemens deve discutir o futuro da VDO em reunião na quarta-feira. A venda da VDO deve levantar mais dinheiro que uma oferta em bolsa.