United perde US$ 250 milhões após passageiro ser arrastado para fora de avião

A United Airlines aprendeu, após um vídeo com policiais tirando à força um passageiro de um voo da companhia americana ter viralizado nas redes sociais, o quanto uma crise de imagem pode acarretar prejuízos financeiros. Nesta terça-feira, 11, o papel da empresa fechou em queda de 1,1%, retirando mais de US$ 250 milhões do valor de mercado da companhia.

As perdas ocorreram mesmo depois que o presidente da aérea, Oscar Muñoz, pediu desculpas públicas aos clientes, afirmando que o voo que foi “palco” da confusão não estava superlotado. Houve, no entanto, desconfiança sobre a sinceridade das desculpas, uma vez que, pouco depois de divulgar o comunicado, Muñoz distribuiu a funcionários da United uma nota criticando o passageiro agredido e dizendo “dar todo o apoio” à equipe.

Apesar da perda financeira – que chegou a atingir US$ 1 bilhão no meio do pregão –, o dano mais grave à United deverá ser de imagem. Além de dezenas de celebridades terem prestado apoio ao passageiro nas redes sociais, o programa noturno de Jimmy Kimmel – apresentador do Oscar deste ano – apresentou um vídeo satírico sobre a companhia, com o seguinte texto: “Se dizemos que você vai voar, você voa. Se dissermos que você não pode voar, problema seu.”

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O caso teve repercussão internacional – em especial na China, onde os cidadãos foram em massa às redes sociais especular se o passageiro não teria sido vítima de preconceito por causa de sua origem racial. O vídeo havia atingido cerca de 77 milhões de visualizações na rede social chinesa Weibo até a tarde de hoje. A United tem uma operação relevante na China: presente no País desde 1986, a empresa hoje opera 96 partidas semanais a partir do país.