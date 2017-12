USDA: colheita da soja nos EUA chega a 80% da safra São Paulo, 25 - O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) informou hoje que a colheita atingiu 80% das lavouras de soja do país até ontem, ante 71% na semana passada e 82% na mesma época em 2003. Na média das últimas cinco safras a colheita tinha chegado a 82% neste período. O USDA também informou que 55% das lavouras de milho do país foram colhidas até ontem, contra 44% na semana anterior, 67% na mesma época da safra passada e 68% na média das últimas cinco safras. A qualidade das lavouras se manteve na semana. O relatório semanal aponta também que 85% da safra de trigo de inverno 2004/05 já foi plantada, ante 78% na semana anterior e 85% na média dos últimos cinco anos. Cerca de 68% das plantas já emergiram, contra 57% na semana anterior. A colheita do trigo de primavera já foi encerrada. O relatório semanal de acompanhamento de safra informa ainda que 66% das lavouras de algodão foram consideradas em boas ou excelentes condições até domingo. São dois pontos percentuais menos que na semana passada. A agência também informou em relatório que 89% das lavouras abriram as maçãs, em comparação com os 85% na semana anterior, 92% no mesmo período de 2003 e 96% da média das cinco safras anteriores. Cerca de 44% da safra foi colhida até domingo, contra 36% na semana anterior, 43% na mesma época do ano passado e 51% na média das cinco safras anteriores. As informações são da Dow Jones.