Usiminas antecipa parada para manutenção de forno de Ipatinga A Usiminas anunciou no final da terça-feira que decidiu antecipar de junho de 2009 para dezembro deste ano a parada para manutenção do alto-forno 2 da usina da companhia em Ipatinga (MG). A expectativa da empresa é de que o alto-forno retome a operação até abril do próximo ano. Com a parada, a produção interna de ferro gusa deverá ser reduzida em aproximadamente 300 mil toneladas, ou cerca de 3 por cento da capacidade anual. Segundo a Usiminas, a manutenção trará "maior eficiência operacional e redução de custos à empresa". A Usiminas, que é responsável por 40 por cento do aço plano consumido no Brasil, encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de 880 milhões de reais, 16 por cento acima do obtido no mesmo período de 2007. A antecipação da manutenção ocorre em um momento de queda nas vendas de veículos no país. A decisão também acompanha cortes de produção de aço tomadas por outras empresas, como a ArcelorMittal Tubarão. A empresa do Espírito Santo anunciou há cerca de duas semanas que vai reduzir sua produção de aço em 35 por cento para acompanhar a retração na demanda. O corte na produção da unidade brasileira do maior grupo siderúrgico do mundo vai ser feito por meio de antecipação de parada programada de um dos três alto-fornos da empresa. Enquanto isso, em 5 de novembro, a Gerdau evitou falar de corte de produção, mas afirmou que está "ajustando" sua atividade para se adequar à demanda local e internacional. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Daniela Machado)