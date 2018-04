Usiminas retoma produção em dois fornos até final de agosto

Com isso, a companhia voltará a ocupar 85 a 90 por cento de sua capacidade de produção de aço líquido durante o segundo semestre, depois de registrar queda de cerca de 50 por cento na utilização no início do semestre passado.

"Esta medida justifica-se pela esperada recuperação da demanda interna por aços planos, aliada às perspectivas de recuperação das exportações, embora ainda abaixo dos níveis desejáveis", informou a companhia no balanço.

A Usiminas divulgou no final da noite de quarta-feira que encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 369 milhões de reais, queda de 63 por cento em relação ao ganho de um ano antes.

Seis previsões de analistas obtidas pela Reuters indicavam expectativa média de lucro líquido de 241,4 milhões de reais, após prejuízo de 112 milhões de reais nos três primeiros meses do ano.

A Usiminas decidiu desligar o forno de Ipatinga no início de dezembro passado e, desde então, o equipamento passou por manutenção para ganhar eficiência e redução de custos. O forno de Cubatão teve sua produção suspensa em março.

A retomada da produção sinaliza melhora no mercado de aço, sensivelmente impactado pela queda na demanda intensificada a partir de meados de setembro com o agravamento da crise de crédito.

Em maio, o presidente-executivo da Usiminas, Marco Antônio Castello Branco, chegou a dizer que a companhia provavelmente não religaria os fornos parados até o final de 2009.

Mas o cenário ainda não aponta uma retomada completa da demanda conforme projeto de crescimento da empresa divulgado em julho do ano passado. O conselho de administração decidiu na véspera suspender o projeto de construção de usina de cinco milhões de toneladas de aço em Santana do Paraíso (MG).

A nova usina fazia parte de plano de investimentos da companhia de 14,1 bilhões de dólares em cinco anos e pode ser retomada "tão logo os fundamentos do mercado confirmem a recuperação do crescimento sustentável da demanda", informou a empresa no balanço.

O conselho também decidiu investimento de 215 milhões de reais em instalações de refino secundário da Aciaria 2 da usina de Ipatinga, para aumentar a oferta de aços nobres para o setor de petróleo e gás e automotivo, que atravessam expansão após receberem incentivos do governo. A Usiminas prevê 24 meses para a contratação, implantação e comissionamento dos equipamentos.

A Usiminas, que promove programa de redução de 1,4 bilhão de reais em custos, informou que capturou no primeiro semestre do ano 277 milhões de reais em economias. Nesse período, a empresa cortou 2.477 empregados, gerando impacto negativo de 79 milhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)